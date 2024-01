„Gegen Huthi-Stellungen im Jemen“ US-Frachter vor jemenitischer Küste bombardiert

Als Reaktion darauf bombardierten die USA und Großbritannien in der Nacht zu Freitag Huthi-Stellungen im Jemen. Sie nahmen dabei knapp 30 Ziele ins Visier. In der folgenden Nacht griffen die USA dann nach eigenen Angaben eine Radaranlage der Huthi an. Die Huthi-Miliz sprach am Wochenende von weiteren Angriffen; die USA erklärten aber, keine solchen Angriffe verübt zu haben.