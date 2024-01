Hungersnot und Krankheit UN-Organisationen fordern von Israel mehr Hilfen für Gaza

Die Leiter dreier wichtiger UN-Organisationen haben vor einer umfassenden Ausbreitung von Hunger und Krankheit im Gazastreifen gewarnt und eine Ausweitung der Hilfslieferungen angemahnt. Die Lieferung von Hilfsgütern stocke, weil zu wenige Grenzübergänge dafür geöffnet seien und die Überprüfung der Hilfstransporte zu lange dauere, erklärten die Chefs des Welternährungsprogramms (WFP), des Kinderhilfswerks Unicef und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag. Behindert werde sie auch durch die anhaltenden Kämpfe in dem Küstengebiet. „Die Menschen im Gazastreifen laufen Gefahr, nur wenige Kilometer von Lastwagen mit Lebensmitteln entfernt zu verhungern“, sagte die WFP-Exekutivdirektorin Cindy McCain. Jede verlorene Stunde setze Menschenleben aufs Spiel.