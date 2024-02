Sorge vor Verletzung des Völkerrechts UN-Experten fordern Waffenembargo gegen Israel

Experten der Vereinten Nationen haben vor Lieferung von Waffen und Munition an Israel gewarnt. Vor dem Hintergrund früherer Vorfälle sei zu erwarten, dass das Material zur Verletzung des Völkerrechts in Gaza eingesetzt werde. Solange ein solches Risiko bestehe, seien Waffenexporte verboten, erklärten über 30 Sonderberichterstatter und Sachverständige in einer Mitteilung, die am Freitag vom UN-Menschenrechtsbüro in Genf verbreitet wurde. Es gebe „viele Hinweise darauf, dass Israel in einer nicht unbedeutenden Zahl von Fällen gegen das humanitäre Kriegsrecht verstoßen hat“.