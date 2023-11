Nahostkonflikt Tote und Verletzte bei israelischem Angriff auf Flüchtlingslager Maghasi

Das Lager liegt in dem vom israelischen Militär deklarierten Evakuierungsgebiet. Palästinensische Zivilisten waren aufgerufen worden, sich in das Gebiet zu begeben, während sich die israelische Offensive auf die nördlichen Gebiete des Gazastreifens konzentriert. Trotz derartiger Aufforderungen hat Israel weiterhin Ziele im gesamten Gazastreifen bombardiert und darauf verwiesen, auf Kämpfer und Einrichtungen der Hamas überall in dem abgeriegelten Küstengebiet abzuzielen. Israel wirft der Hamas vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen.