Nahostkonflikt Zahlreiche Tote nach israelischen Angriffen im Gazastreifen gemeldet

Der Zivilschutz erklärte, die Angriffe hätten in Beit Lahija mehrere Wohnhäuser nahe dem Kamal-Adwan-Krankenhaus getroffen. Dabei seien mindestens zehn Menschen getötet worden. Im nahe gelegenen Flüchtlingslager Dschabalija berichteten Bewohner von schwerem Artilleriebeschuss und Luftangriffen. Der gesamte Osten des Lagers sei zur Kampfzone geworden, in der israelische Kampfjets auf „alles zielen, was sich bewegt“, sagte ein 48-Jähriger.