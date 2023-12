Nahostkonflikt Telefon und Internet im Gazastreifen ausgefallen

Die israelische Offensive, die durch den beispiellosen Terrorangriff der militant-islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober ausgelöst wurde, hat einen Großteil des nördlichen Gazastreifens dem Erdboden gleichgemacht. 85 Prozent der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens wurden aus ihren Häusern vertrieben und drängen sich nun vor allem im Süden des Landes in Notunterkünften. Bei ihrem Terrorangriff am 7. Oktober töteten Hamas-Mitglieder und andere Extremisten rund 1200 Menschen in Israel. Sie nahmen mehr als 240 weitere als Geiseln.