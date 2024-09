Nahostkonflikt Schwere Vorwürfe gegen Israels Armee

Doch vor Kurzem veröffentlichte die linke israelische Zeitung Haaretz einen investigativen Report, der die Vorwürfe erhärtete. Demnach kleiden die Soldaten willkürlich ausgewählte Zivilisten in Uniformen ohne Abzeichen ein, fesseln ihre Hände und schicken sie an Orte, wo Sprengfallen oder Hinterhalte drohen könnten: Häuser, Tunnel, Ruinen. Die Reporter berufen sich auf Aussagen mehrerer Soldaten, die in dem Text anonym bleiben. Einige berichten, sie selbst oder andere hätten die Praxis in Frage gestellt und darauf harsche Reaktionen erhalten. „Einer der Kommandeure wandte sich an einen der Kampfsoldaten, die versucht hatten, Antworten zu bekommen, und sagte zu ihm: „Bist du nicht auch der Meinung, dass die Leben deiner Freunde viel mehr wert sind als ihre Leben (die der Palästinenser, Anm. d. Red.)?“, zitiert die Zeitung einen von ihnen.