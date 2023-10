Angriffe durch Hisbollah-Kämpfer Wieder Schüsse an Grenze zwischen Libanon und Israel

Beirut · Am Samstag ist es an der libanesisch-israelischen Grenze an mehreren Abschnitten zu Schusswechseln zwischen israelischen Truppen und Mitgliedern der schiitischen Hisbollah gekommen. Es gibt Befürchtungen, dass die vom Iran unterstützte Miliz offiziell in den Konflikt eintreten könnte.

21.10.2023, 16:42 Uhr

Das in Mays Al Jabal im Südlibanon entstandene Foto zeigt Rauch, der von einem israelischen Militärposten in Al Manara aufsteigt (Symbolbild). Foto: dpa/Ali Hashisho

Seit dem Großangriff der im Gazastreifen regierenden Hamas auf Israel am 7. Oktober hat es an der Grenze bereits mehrfach sporadische Zusammenstöße zwischen israelischen Streitkräften und Mitgliedern der mit der Hamas verbündeten Hisbollah gegeben. Es gibt Befürchtungen, dass die vom Iran unterstützte Hisbollah offiziell in den Konflikt eintreten könnte, während sich Israel auf eine mögliche Bodenoffensive im Gazastreifen vorbereitet. Die Hisbollah hat ein deutlich größeres Waffenarsenal als die Hamas. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AP im Südlibanon hörte an der Grenze nahe der Mittelmeerküste laute Explosionen. Die staatliche Nationale Nachrichtenagentur im Libanon meldete israelischen Beschuss in mehreren Dörfern. Im Dorf Hula sei ein Auto direkt getroffen worden. Zu möglichen Verletzten gab es zunächst keine Angaben. Ein israelischer Armeesprecher erklärte, eine Gruppe Bewaffneter habe eine Granate auf Israel abgefeuert. Eine israelische Drohne habe sie daraufhin ins Visier genommen. Eine weitere Gruppe Bewaffneter habe auf den israelischen Ort Margaliot geschossen, und eine Drohne habe sie kurz danach angegriffen. Bei beiden Angriffen seien „direkte Treffer“ erzielt worden, erklärte Armeesprecher Avichay Adraee bei X, früher Twitter. Die Hamas, die von Israel, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft wird, verübte am 7. Oktober Angriffe von beispiellosem Ausmaß auf den Süden Israels, tötete dort nach Militärangaben mehr als 1400 Menschen und verschleppte rund 200 Geiseln in den Gazastreifen. Israel reagierte darauf mit praktisch unablässigen Luftangriffen auf das Küstengebiet, durch die nach Darstellung des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums in Gaza seit Kriegsbeginn mehr als 4300 Menschen getötet wurden.

(felt/dpa)