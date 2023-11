Umkämpftes Krankenhaus Krankenhausdirektor fordert sicheres Geleit aus Schifa-Klinik

Der Direktor der Krankenhäuser im Gazastreifen, Mohammed Sakut, hat sicheres Geleit für alle Patienten aus der umkämpften Schifa-Klinik gefordert. 32 Patienten seien dort zuletzt gestorben, darunter sieben in der Intensivstation, sagte Sakut am Montag. 36 Neugeborene seien noch nicht in Sicherheit gebracht worden und es habe auch keine Absprachen gegeben, damit das passiert. Die Patienten aus dem Krankenhaus müssten über einen sicheren Korridor über die Grenze nach Ägypten gebracht werden, forderte Sakut. Das israelische Militär hatte am Sonntag erklärt, es werde bei der Evakuierung der Babys helfen und es gebe einen Fluchtkorridor aus Schifa.