Rolle als „neutraler Vermittler“ Rotes Kreuz startet „mehrtägige“ Operation für Überführung von Hamas-Geiseln

In seiner Rolle als „neutraler Vermittler“ werde das IKRK „über mehrere Tage hinweg in Gaza festgehaltene Geiseln an die israelischen Behörden und letztendlich an ihre Familien übergeben und palästinensische Häftlinge an die Behörden im Westjordanland überstellen“, hieß es in der Erklärung weiter. Der Einsatz werde zudem „die Lieferung zusätzlicher, dringend benötigter humanitärer Hilfe in den Gazastreifen umfassen“.