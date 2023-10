Raketenbeschuss auf Israel Die Waffen von Hamas, Islamischem Dschihad und Hisbollah

Dazu kommen nach IISS-Angaben noch ballistische Hamas-Raketen mit der Bezeichnung „Ajasch-250“. Mitte Oktober wurde eine solche vom israelischen Abwehrsystem abgefangen. Nach Medienberichten heulten östlich der nordisraelischen Hafenstadt Haifa die Warnsirenen, also in mehr als 160 Kilometern Entfernung zum Gazastreifen. Ballistische Raketen sind in aller Regel Boden-Boden-Raketen, die am Anfang der Flugphase angetrieben werden, um danach im Freiflug auf die Erde zu fallen. Die Flugbahn ähnelt der eines geworfenen Steins.