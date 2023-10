In außerplanmäßiger Podcast-Folge Richard David Precht entschuldigt sich für Falschaussage über Juden

Lanz betonte in der Episode vom Mittwoch, dass einige Sätze aus der Folge vom vergangenen Freitag „mindestens missverständlich“ gewesen seien. Zugleich sei er über die Heftigkeit der Anwürfe sehr überrascht gewesen. Es habe ihn getroffen, dass Precht und er selbst in Windeseile zum Antisemiten „umetikettiert“ worden seien. In „Zeiten wie diesen“ könne es aber keine Zweideutigkeiten geben, sagte Lanz selbstkritisch. Precht habe keine bösen Hintergedanken gehabt, er verstehe aber, dass die Aussage nah dran an Feldern gewesen sei, die „in diesem Zusammenhang nichts zu suchen haben“. Lanz bezog sich damit auf Verschwörungserzählungen. Starke Kritik daran zu üben, sei völlig in Ordnung.