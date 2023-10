Schutz der US-Truppen Pentagon beordert weitere Flugabwehrsysteme in Nahen Osten

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die Entsendung weiterer Flugabwehrsysteme in den Nahen Osten angekündigt. Zudem würden mehr Truppen in Bereitschaft versetzt, erklärte Austin am Samstag. Den Befehl dazu habe er nach ausführlichen Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden gegeben. Er sagte, die USA würden eine Batterie des Raketenabwehrsystems THAAD zusammen mit weiteren Patriot-Raketenabwehrsystemen an Standorte in der gesamten Region bringen, um den Schutz der US-Truppen zu erhöhen.