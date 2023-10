In landesweiter Fernsehansprache Netanjahu kündigt Zerstörung der Hamas an

Die Hamas hatte am vergangenen Wochenende vom Gazastreifen aus terroristische Angriffe von beispiellosem Ausmaß auf Israel verübt, bei denen mehr als 1300 Menschen getötet und rund 150 Menschen als Geiseln genommen und in den Gazastreifen verschleppt wurden. Israel reagierte darauf mit Luftangriffen auf Ziele der Hamas in der Küstenenklave. Am Freitagmorgen rief Israel etwa die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens zur Evakuierung auf.