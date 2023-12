„Wo zur Hölle seid ihr?“ Netanjahu erhebt schwere Vorwürfe gegen die Vereinigten Nationen

Augenzeugen und Medizinexperten berichteten, dass Terroristen der Hamas am 7. Oktober im Süden Israels eine Serie von Vergewaltigungen und andere Übergriffe verübten, ehe sie und andere Extremisten rund 1200 Menschen töteten und rund 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppten. Jüngst freigelassene Geiseln der Hamas sprachen zudem am Dienstag bei einem Treffen mit Netanjahu und dem Kriegskabinett über sexuelle Gewalt und Übergriffe durch die Entführer. So hätten Hamas-Kämpfer weibliche Geiseln angefasst. Einer männlichen Geisel sei die Körperbehaarung abrasiert worden, um ihn zu demütigen.