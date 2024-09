UN-Generaldebatte Netanjahu warnt Iran vor „langem Arm“ Israels

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat dem Iran für den Fall eines Angriffs auf sein Land mit einem harten Gegenschlag gedroht. „Ich habe eine Botschaft an die Tyrannen in Teheran: Wenn ihr uns angreift, werden wir euch angreifen“, sagte Netanjahu vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. „Es gibt keinen Ort im Iran, den der lange Arm Israels nicht erreichen kann. Und das gilt für den gesamten Nahen Osten.“