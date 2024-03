Nahostkonflikt Mindestens vier Tote bei Angriff auf Rafah

Israel hat trotz internationaler Vorbehalte damit gedroht, seine Bodenoffensive auf Rafah auszuweiten. In der Stadt haben rund 1,4 Millionen Menschen - mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens - vor den Kämpfen in anderen Teilen des dicht besiedelten Gebiets Zuflucht gesucht. Seit Beginn des von einem Terrorangriff der militant-islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober ausgelösten Kriegs hat das israelische Militär regelmäßig Luftangriffe auf Ziele in Rafah geflogen.