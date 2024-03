„Hochpräzisionseinsatz“ Israelisches Militär stürmt Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen

Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium teilte mit, das Militär habe das Krankenhaus am frühen Montagmorgen angegriffen. Waffen und Raketen seien auf ein für besondere Operationen genutztes Gebäude gerichtet worden. Am Tor zu dem Krankenhaus sei ein Feuer ausgebrochen. Das Ministerium erklärte, etwa 30 000 Menschen hätten in dem Krankenhaus Schutz gesucht, darunter Patienten, Krankenhausmitarbeiter und Binnenflüchtlinge.