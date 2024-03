Nahostkonflikt Messerattacke an Busbahnhof in Israel – mutmaßlicher Angreifer tot

Seit der Krieg im Gazastreifen durch den beispiellosen Überfall der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober ausgelöst wurde, hat es in Israel und im besetzten Westjordanland zahlreiche tödliche Messerangriffe gegeben. Bei dem brutalen Großangriff der von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuften Hamas wurden israelischen Angaben zufolge mindestens 1160 Menschen getötet, rund 250 wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. 130 von ihnen sind demnach nach wie vor in der Gewalt der Hamas. 34 von ihnen sollen tot sein.