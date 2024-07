Laut Krankenhaus-Berichten 20 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Bei einem vierten Angriff am Morgen sollen in der Stadt Deir al-Balah vier Männer, drei Frauen und ein Kind getötet worden sein. Die Gegend befindet sich innerhalb einer sogenannten „humanitären Sicherheitszone“. Israel hatte diese als Zufluchtsgebiet für Palästinenser ausgegeben, während es Offensiven in Teilen des Gazastreifens ausführt.