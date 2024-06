LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Vier israelische Geiseln aus dem Gazastreifen befreit

Jerusalem/Gaza · Die israelische Armee hat vier israelische Geiseln aus dem Gazastreifen befreit. Und: Benny Gantz, Minister im israelischen Kriegskabinett, will am Samstag eine Pressekonferenz geben, in der er nach Ansicht von Beobachtern seinen Rückzug aus dem Kriegskabinett von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklären könnte. Alle News im Blog.

08.06.2024 , 13:16 Uhr

11 Bilder 120.000 Menschen fordern Freilassung der Gaza-Geiseln 11 Bilder Foto: AFP/GIL COHEN-MAGEN

