LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Mindestens acht Tote und viele Verletzte bei Pager-Explosionen im Libanon

Jerusalem/Gaza · Im Libanon sind am Dienstag mehrere Menschen durch die Explosion von Pagern getötet worden. Und: Die Rückkehr von Einwohnern in evakuierte Gemeinden in Israels Norden wird zum Kriegsziel. Alle News im Blog.

17.09.2024 , 18:42 Uhr

(RP)