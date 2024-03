LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Schiff mit Hilfsgütern ist von Zypern in Richtung Gazastreifen unterwegs

Jerusalem/Gaza · In einigen Tagen sollen die Hilfsgüter den Norden des Gazastreifens erreichen, wo die Not besonders groß ist. Der genaue Zielort wird geheim gehalten, um eine Katastrophe wie vor zwei Wochen zu verhindern, als an einem Hilfskonvoi mehr als 100 Palästinenser getötet wurden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

12.03.2024 , 11:09 Uhr

11 Bilder 120.000 Menschen fordern Freilassung der Gaza-Geiseln 11 Bilder Foto: AFP/GIL COHEN-MAGEN

(RP)