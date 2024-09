LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Räumung von Wohngebieten im Nordwesten des Gazastreifens angeordnet

Jerusalem/Gaza · Wohngebiete im Norden Gazas sollen geräumt werden. Aus der Gegend seien Raketen auf die israelische Stadt Aschkelon abgefeuert worden. Und: In Paris sind Ermittlungen gegen ein Paar eingeleitet worden, das an Plänen des Staates Iran zur Ermordung von Juden in Deutschland und Frankreich beteiligt gewesen sein soll. Alle News im Blog.

09.09.2024 , 13:26 Uhr

(RP)