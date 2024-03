LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Palästinensische Autonomiebehörde ernennt neues Kabinett

Jerusalem/Gaza · Unter den künftigen Ministern sind keine bekannten Namen. Der langjährige Präsident Abbas, für dessen Rücktritt sich in Umfragen eine Mehrheit der Palästinenser ausspricht, bleibt an der Spitze der Behörde. Und: Mindestens vier Menschen sind bei einem Luftangriff auf ein Wohngebäude in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen ums Leben gekommen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

28.03.2024 , 15:57 Uhr

11 Bilder 120.000 Menschen fordern Freilassung der Gaza-Geiseln 11 Bilder Foto: AFP/GIL COHEN-MAGEN

(RP)