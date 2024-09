LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Mordanschläge auf Juden in Deutschland geplant

Jerusalem/Gaza · In Paris sind Ermittlungen gegen ein Paar eingeleitet worden, das an Plänen des Staates Iran zur Ermordung von Juden in Deutschland und Frankreich beteiligt gewesen sein soll. Derweil ist eine US-Bürgerin im Westjordanland erschossen worden. Alle News im Blog.

07.09.2024 , 20:47 Uhr

(RP)