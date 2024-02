LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Netanjahu will Rafah-Offensive bald absegnen lassen

Jerusalem/Gaza · Trotz laufender Verhandlungen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg will Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Pläne für eine umstrittene Militäroffensive in der Stadt Rafah zügig auf den Weg bringen - womöglich schon am Sonntag. Alle Entwicklungen im Newsblog.

24.02.2024 , 21:22 Uhr

