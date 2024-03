LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Netanjahu hält an Bodenoffensive in Rafah fest

Jerusalem/Gaza · Aus Respekt vor US-Präsident Biden will Benajmain Netanjahu mit seinem Angriffsbefehl auf Rafah noch warten. Aber: An der geplanten Bodenoffensive im Süden des Gazastreifens will der israelische Ministerpräsident trotz starker Bedenken der USA festhalten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

19.03.2024 , 21:41 Uhr

(RP)