LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Messerattacke an Busbahnhof in Israel - mutmaßlicher Angreifer tot

Jerusalem/Gaza · Bei einer Messerattacke in Israel am zentralen Busbahnhof der Großstadt Beerscheba sind am Sonntagmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden, der mutmaßliche Täter ist tot. Und: Bei Schüssen und einer Massenpanik während der Ausgabe von Hilfslieferungen im Gazastreifen sind am Samstag offenbar erneut mehrere Menschen getötet worden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

31.03.2024 , 10:31 Uhr

11 Bilder 120.000 Menschen fordern Freilassung der Gaza-Geiseln 11 Bilder Foto: AFP/GIL COHEN-MAGEN

(RP)