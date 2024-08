LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Israels Verteidigungsminister richtet direkte Botschaft an Libanesen

Jerusalem/Gaza · Israels Verteidigungsminister Joav Galant hat sich angesichts des Konflikts mit der libanesischen Hisbollah-Miliz in einer ungewöhnlichen Botschaft direkt an die Bevölkerung des Nachbarlandes gewandt. Und: Seit Tagen wird über einen möglichen Angriff des Irans gegen Israel spekuliert. Ägypten gab am Mittwoch eine höchst ungewöhnliche Flug-Anweisung heraus. Alle News im Blog.

09.08.2024 , 06:56 Uhr

11 Bilder 120.000 Menschen fordern Freilassung der Gaza-Geiseln 11 Bilder Foto: AFP/GIL COHEN-MAGEN

(RP)