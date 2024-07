LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Israels Siedlungspolitik verstößt gegen Völkerrecht

Jerusalem/Gaza · Israels Siedlungspolitik verstößt gegen Völkerrecht. Das urteilte der Internationale Gerichtshof in Den Haag. Und: In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv ist es in der Nacht zu einer schweren Explosion nahe einer Niederlassung der US-Botschaft gekommen. Alle News im Blog.

19.07.2024 , 16:26 Uhr

11 Bilder 120.000 Menschen fordern Freilassung der Gaza-Geiseln 11 Bilder Foto: AFP/GIL COHEN-MAGEN

(RP)