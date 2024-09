LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Netanjahus Sicherheitskabinett weitet Kriegsziele aus

Jerusalem/Gaza · Die Rückkehr von Einwohnern in evakuierte Gemeinden in Israels Norden wird zum Kriegsziel. US-Außenminister Blinken will in Ägypten erneut Gespräche zum Waffenstillstand und zur Befreiung der Geiseln führen. Alle News im Blog.

17.09.2024 , 03:17 Uhr

11 Bilder 120.000 Menschen fordern Freilassung der Gaza-Geiseln 11 Bilder Foto: AFP/GIL COHEN-MAGEN

(RP)