LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Israels Armee dementiert Schüsse bei Hilfslieferungen

Jerusalem/Gaza · Die Katastrophe rund um einen Gaza-Hilfskonvoi am Donnerstag löst harte Kritik an Israel aus. Derweil dementiert die israelische Armee die Attacke. Und: Bei einem Protest am Erez-Grenzübergang zum Gazastreifen haben israelische Demonstranten gewaltsam einen Militärkontrollpunkt durchbrochen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

01.03.2024 , 06:36 Uhr

11 Bilder 120.000 Menschen fordern Freilassung der Gaza-Geiseln 11 Bilder Foto: AFP/GIL COHEN-MAGEN

(RP)