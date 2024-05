LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Israel setzt „begrenzte“ Einsätze in Rafah fort

Jerusalem/Gaza · Die Warnungen an Israel vor einer Großoffensive in Rafah reißen nicht ab, der Einsatz dort wird derweil weiter fortgeführt. Und: Bei Protesten in Israel haben Demonstranten erneut ein Ende der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und die Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln gefordert. Alle News im Blog.

12.05.2024 , 12:50 Uhr

