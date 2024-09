LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Israel kündigt nach Explosionen im Libanon neue Kriegsphase an

Jerusalem/Gaza · Nach zwei Explosionswellen mit Dutzenden Toten und Tausenden Verletzten im Libanon äußert sich Israel und kündigt eine neue Kriegsphase an. Und: Kurzfristig treffen sich am Donnerstag ranghohe Diplomaten in Paris zu Gesprächen über die Lage im Nahen Osten – auch Deutschland ist beteiligt. Alle News im Blog.

19.09.2024 , 06:51 Uhr

11 Bilder 120.000 Menschen fordern Freilassung der Gaza-Geiseln 11 Bilder Foto: AFP/GIL COHEN-MAGEN

(RP)