LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Israel kündigt baldigen Einsatz in Rafah an

Jerusalem/Gaza · Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant warnt vor einer „gewaltigen Operation in sehr naher Zukunft in Rafah und an anderen Orten im gesamten Gazastreifen“. Und: Israel will den arabischen TV-Sender Al-Dschasira im Land schließen. Alle News im Blog.

05.05.2024 , 19:20 Uhr

