LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Israel greift Hisbollah-Kommandozentrale in Moschee im Libanon an

Jerusalem/Gaza · Israel greift nach eigenen Angaben eine Hisbollah-Kommandozentrale in einer Moschee im Libanon an. Und: Israels Luftwaffe hat in der Nacht zu Samstag weit im Landesinneren des Libanons angegriffen und einen Anführer der Al-Kassam-Brigade, des militärischen Teils der Hamas, getötet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

05.10.2024 , 07:50 Uhr

Iran feuert mehr rund 180 Raketen auf Israel ab – Menschen suchen Schutz

