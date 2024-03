LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Israel erlaubt Hilfslieferungen nach Gaza auf dem Seeweg

Jerusalem/Gaza · Erstmals seit Kriegsbeginn will Israel offenbar Hilfstransporte per Schiff in den Gazastreifen erlauben. Die Vereinten Nationen drängen derweil darauf, auch den Transport der Güter über Grenzübergänge zum besonders betroffenen Norden des Gebiets zuzulassen. Und: Seit Beginn des Gaza-Kriegs sind bei Kämpfen an der israelisch-libanesischen Grenzregion viele Menschen gestorben. Zu Ramadan soll sich ein diplomatischer Weg öffnen.

06.03.2024 , 16:43 Uhr

