LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Israel beginnt vor Militäreinsatz mit Evakuierung von Rafah

Jerusalem/Gaza · Seit Monaten hatte Israel einen Militäreinsatz in der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt an der Gaza-Grenze zu Ägypten angekündigt. Verbündete warnten eindringlich vor hohen zivilen Verlusten. Und: Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant warnt vor einer „gewaltigen Operation in sehr naher Zukunft in Rafah und an anderen Orten im gesamten Gazastreifen“.

06.05.2024 , 07:48 Uhr

(RP)