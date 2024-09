LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Huthi-Rakete führt zu Luftalarm an Flughafen

Jerusalem/Gaza · Eine Rakete der jemenitischen Huthi-Miliz ist am Sonntag in einem offenem Gebiet in Israel gelandet. Das löste einen Alarm aus. Und: Nach einem mehrwöchigen Einsatz als Reaktion auf die Krise im Nahen Osten haben die USA ihren Flugzeugträger „USS Theodore Roosevelt“ aus dem Roten Meer abgezogen. Alle News im Blog.

16.09.2024 , 13:36 Uhr

