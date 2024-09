LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Hisbollah-Rakete auf Tel Aviv – Israel reagiert mit Gegenangriff

Jerusalem/Gaza · Eskalation in Nahost: Die Hisbollah hat das Mossad-Hauptquartier in Tel Aviv am Mittwochmorgen mit einer Rakete beschossen. Israel reagiert mit einem Raketen-Angriff nördlich von Beirut. Und: Die Hisbollah bestätigt den Tod ihres hochrangigen Kommandeurs Ibrahim Mohammed Kobeissi durch einen israelischen Angriff. Alle News im Blog.

25.09.2024 , 11:48 Uhr

10 Bilder Israels Luftangriffe im Libanon zwingen Tausende zur Flucht 10 Bilder Foto: AFP/-

(RP)