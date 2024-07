LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Hamas bestätigt Tötung von Auslandschef Hanija

Jerusalem/Gaza · Nach einem tödlichen Raketenangriff auf den Golanhöhen kündigte Israel Vergeltung an. Zuerst gab es einen israelischen Vergeltungsschlag in Beirut, im Anschlußein Angriff in Teheran. Dabei wurde der Auslandschef der Hamas getötet.Und: Israels Außenminister fordert die Nato auf, die Türkei als Mitglied auszuschließen. Alle News im Blog.

31.07.2024 , 09:13 Uhr

