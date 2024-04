LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Generalstreik im Westjordanland – weitere Tote und Verletzte

Jerusalem/Gaza · Aus Protest gegen israelischen Militäreinsätze mit toten Palästinensern in einem Flüchtlingslager in Tulkarem sowie im Gazastreifen hat im Westjordanland am Sonntag ein Generalstreik begonnen. Alle News im Blog.

21.04.2024 , 14:24 Uhr

(RP)