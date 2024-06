LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Anteil getöteter Frauen und Kinder im Gazastreifen geht zurück

Jerusalem/Gaza · Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium behauptet seit Monaten, der Anteil der Zivilisten unter den Toten in Gaza liege bei rund zwei Dritteln. Doch seine eigenen Zahlen sprechen eine andere Sprache. Und: Benny Gantz, Minister im israelischen Kriegskabinett, will am Samstag eine Pressekonferenz geben. Alle News im Blog.

08.06.2024 , 09:33 Uhr

11 Bilder 120.000 Menschen fordern Freilassung der Gaza-Geiseln 11 Bilder Foto: AFP/GIL COHEN-MAGEN

(RP)