LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Gaza-Krieg laut Israels Generalstabschef noch lange nicht vorbei

Jerusalem/Gaza · Die israelische Armee kündigt überraschend einen Abzug aus Chan Junis an. Trotz dieses Teilabzugs ist nach Angaben des israelischen Generalstabschef ein Ende des Gaza-Krieges noch lange nicht in Sicht. Vor dem Internationalen Gerichtshof beginnen am Montag Anhörungen zu einer Klage gegen Deutschland wegen angeblicher Beihilfe zum Völkermord. Alle News im Blog.

07.04.2024 , 20:23 Uhr

11 Bilder 120.000 Menschen fordern Freilassung der Gaza-Geiseln 11 Bilder Foto: AFP/GIL COHEN-MAGEN

(RP)