LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Kurzfristiges Treffen in Paris zu Explosionswelle im Libanon

Jerusalem/Gaza · Kurzfristig treffen sich heute ranghohe Diplomaten in Paris zu Gesprächen über die Lage im Nahen Osten. Auch Deutschland ist beteiligt. Und: In einer Hisbollah-Hochburg am südlichen Stadtrand von Beirut sind erneut Kommunikationsgeräte von Hisbollah-Mitgliedern explodiert. Alle News im Blog.

19.09.2024 , 05:36 Uhr

(RP)