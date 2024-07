LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Direktor der Schifa-Klinik nach sieben Monaten Haft freigelassen

Jerusalem/Gaza · In Israels Augen war die Schifa-Klinik eine Hamas-Hochburg. Nun ist der Direktor der Klinik wieder ein freier Mann. Die Reaktionen zeigen Entrüstung. Und: In Israel eskaliert der Streit um die Einführung der Wehrpflicht für ultraorthodoxe Juden. Tausende streng religiöse Männer protestierten in Jerusalem. Alle News im Blog.

01.07.2024 , 17:48 Uhr

11 Bilder 120.000 Menschen fordern Freilassung der Gaza-Geiseln 11 Bilder Foto: AFP/GIL COHEN-MAGEN

(RP)