LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Bundeskanzler Scholz besucht Israel und Jordanien

Jerusalem/Gaza · Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bricht an diesem Samstag zu einer zweitägigen Reise in den Nahen Osten auf. Und: Während die Hamas angeblich zu einer Feuerpause bereit ist, hat der israelische Ministerpräsident die Pläne für einen Militäreinsatz in Rafah gebilligt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

16.03.2024 , 13:04 Uhr

