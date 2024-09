LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Gespräche über Waffenruhe laut Blinken zu 90 Prozent fortgeschritten

Jerusalem/Gaza · US-Außenminister Blinken drängt Israel und die Hamas auf eine Einigung in den Gesprächen über eine Waffenruhe in Gaza. Und: Hunderte Menschen sind am Donnerstag mit 27 nachgebauten Särgen durch die Straßen der israelischen Stadt Tel Aviv gezogen. Alle News im Blog.

06.09.2024 , 06:59 Uhr

(RP)