LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Aufbau eines humanitären Hafens in Gaza braucht etwa zwei Monate

Jerusalem/Gaza · Insbesondere die Jüngsten und die Alten leiden in Gaza unter Hunger. Die von den USA geplante Einrichtung eines temporären Hafens zur Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen braucht etwa zwei Monate. Und: Der geplante maritime Hilfskorridor von Zypern zum Gazastreifen soll laut Ursula von der Leyen möglichst schon am 10. März öffnen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

08.03.2024 , 12:57 Uhr

